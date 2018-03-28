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Batman'ta 2 bin öğrenci, aynı anda kitap okudu 

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN Valiliği'nce geçen yıl başlatılan, 'Batman her yerde okuyor' kampanyası kapsamında bugün 2 bin öğrenci, 16 Mayıs Şehir Stadyumu'nda aynı anda kitap okudu

28 Mart 2018 17:49

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN Valiliği\'nce geçen yıl başlatılan, \'Batman her yerde okuyor\' kampanyası kapsamında bugün 2 bin öğrenci, 16 Mayıs Şehir Stadyumu\'nda aynı anda kitap okudu. Batman Valisi Ahmet Deniz\'in de katıldığı kitap okuma etkinliğinde, öğrenciler oturduğu yerden \'Batman okuyor\' yazısı oluşturdu.
\'Batman her yerde okuyor\' kampanyası kapsamında 2 bin öğrenci, 16 Mayıs Şehir Stadyumu\'nda bir araya geldi. Etkinliğe, Vali Ahmet Deniz, Vali Yardımcısı Serap Çetin,  Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Kültür ve Turizm Müdürü İhsan Arslanlı ile TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta mücadele eden Batman Petrolsporlu futbolcular ve kulüp yöneticileri de katıldı.
2 bin öğrenciyle birlikte kitap okuyan Vali Deniz, şunları söyledi:
\"Geçen yıl başlattığımız \'Batman her yerde okuyor\' kampanyamız yoğun bir şekilde geçiyor. Buradaki amacımız bir okuma amacımızla beraber, bir farkındandık olsun istedik. Gerçekten bizim okumaya ihtiyacımız var. Özelikle ülkemizin geleceğini inşa edecek çocuklarımızın iyi eğitim almaları gerekir. Okumaları lazım, geçmişini bilmesi lazım, tarihimizi bilmesi lazım. Çünkü geleceği inşa etsinler. Türkiye\'nin genel problemi, maalesef çok fazla okumuyoruz. Geçen yıl başlattığımız bu kampanya ile birlikte kitaba yoğun bir ilgi var. Batmanlı hemşerilerimiz öğrenciler, her tarafından ve ciddi bir farkındalık oluştu. Her yerde kitap okunmaya başlattı; otobüste, parkta, bahçede kütüphanelerde hakeza, kütüphane sayımız 10\'u geçti. Bu yıl da kitap ve kütüphane yılı ilan ettik. Bugüne kadar 120 bin kitap dağıttık. Daha önce 200 bin kitap dağıttık, hedefimiz 400 bin kitabı dağıtmak. Okul kütüphanelerini yeniliyoruz. Bu ay içinde 15 tane Z kütüphanesi kazandıracağız. Buradaki bütün amacımız, gayemiz okumak, okumak, okumak. Çünkü çocuklarımızın fikir ve düşünce zenginliği başka türlü oluşmaz. Bunlar bizim her şeyimiz, geleceğiz. Eğitimde başarılı olmak zorundayız. Ülkesine, bayrağına, vatanına bağlı, sevdalı gençleri ancak okuyarak, okutarak kazandırabiliriz.\" 

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