Batmanlı Polis'ten Bakan'a 'Kürtçe' karşılama

T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vanlı öğrenciler yararına Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan yardım amaçlı programda, kadın polis Bahar Gönen tarafından Kürtçe yapılan bir konuşma ile karşılandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Büro polisleriyle birlikte Batman'da kalan Vanlı öğrencilerin hazırladığı, "Sarsılan yüreğim için hayde uzat elini" projesi kapsamında müzik dinletisi ve skeçten oluşan bir program hazırlandı.

Dün akşam sahnelenen programı izlemek üzere salona gelen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bahar Gönen adlı kadın polisin Kürtçe yaptığı konuşma ile karşılandı.

Diyarbakırlı olduğu öğrenilen Bahar Gönen, "Birez wezir u geli mevanen meyin heja. Hun bi xer hatin. Hezar u dised xendevanen Van'i hatine bajare me Batman'e. Ji bu xendekara, Emniyeta Batman'e u mektaba Batman'e alikari çikirin. Whun ser sera ser çeva hatin. (Sayın bakanım ve değerli misafirlerimiz, hoş geldiniz. Vanlı bin 200 öğrenci kentimiz Batman'a geldi. Batman Emniyeti, bu Vanlı öğrencilerle birlikte yardım amaçlı program hazırladı. Hoş geldiniz, baş göz üstüne geldiniz)" demesi, salonda bulunanlardan büyük alkış aldı.

Batman Lisesi ile Teknik Lisesi öğrencilerinin sahne aldıkları Kürtçe ve Türkçe şarkılarına alkışla tempo tutan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha sonra öğrencileri kutladı.

Vanlı öğrenciler için anlamlı bir etkinliğe imza atan Batman Emniyet Müdürlüğü polislerini de kutlayan Bakan Şimşek, öğrencilerin söylediği Kürtçe şarkıları da ilgiyle dinledi.

Vali Ahmet Turhan, Başsavcı Muhammet Emre Ejder, Batman Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Abdüsselam Uluçam, Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan, Milli Eğitim Müdürü Şerif Akboğa'nın da izlediği programa eşiyle katılan Maliye Bakanı Şimşek de program sonrası yaptığı konuşmaya Kürtçe başladı, Türkçe bitirdi. Bakan Şimşek, Kürtçe yaptığı konuşmada, "Helel be ji were, şev baş. (Helal olsun size iyi akşamlar)" demesi salonda bulunanlar tarafından büyük alkış aldı.

Daha sonra Türkçe konuşmaya başlayan Bakan Şimşek, bin 700 aileden oluşan Vanlı 5 bin kişinin Batman'da konuk olduğunu hatırlatarak, "Hükümet olarak Van'daki yaraları sarmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Kalıcı konutların yapılması için 2 milyar lira bütçeden ilave kaynak ayırdık. Van'da kış koşulları çok ağır geçiyor. Önemli olan 8 ay içinde depremde konutları yıkılmış insanlara 40 bin kalıcı konut yapmaktır. Ülkenin bir çok yerine Van'dan depremzedeler gitti. Batman bunu daha yakından hissetti. Vanlı kardeşlerimiz burada. Valilik ve diğer kurumlar ile vatandaşlar depremzedelerin iyi yaşamaları için ellerinden geleni yapıyor" dedi.