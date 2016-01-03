Batmanlı öğrenciler, hayatlarında ilk kez gitar gördüler

Batman’ın Cevizli köyünde öğretmenlik yapan Ayşegül Ünlü’nün müzik sevgilisi aşılamak için talep ettiği gitarlar, öğrencilere dağıtıldı. Ünlü, öğrenci velilerinin de olumlu bir tavır sergilediğini söylerken “Hafta sonu müzik öğretmeni gelecek ve boş vakitlerinde öğrencilere gitar çalmayı öğretecek. Projenin diğer köylere de emsal teşkil etmesini umuyorum” dedi. Hayatlarında ilk kez gördükleri gitarlarıyla okulları önün bir araya gelen öğrenciler, şimdi gitar çalmayı öğrenecek olmanın büyük heyecanını yaşıyor.

Milliyet’in haberine göre Batman’ın Kozluk ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan ve dağlık alandaki 300 nüfuslu Cevizli köyünde 50 eğitim öğrencinin eğitim gördüğü Cumhuriyet İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yapan Ayşegül Ünlü, köyde ve okulda farkındalık yaratmak, öğrenciler arasında olumlu motivasyon sağlamak için, birçok belediyeden öğrencileri için 20 gitar isteminde bulundu.

Aslen Antalyalı olan Ünlü’nün talepleri birçok yerden olumsuz yanıt alırken Antalya merkez Muratpaşa Belediyesi bu talebi olumlu karşılayarak, 20 gitarı Cumhuriyet İlkokulu’na ulaştırdı.

İmkânları yoktu

Gitarların köye ulaşmasıyla 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerine dağıtan Ünlü, velilerin ve öğrencilerin durumdan büyük heyecan duyduğunu belirtti. Ünlü, “Köyde ve öğrenciler arasında bir heyecan yaratmak, bir farkındalık yaratmak istedim ve aklıma bu fikir geldi. Öğrenciler hevesliydi ama imkânları yoktu. Muratpaşa Belediyesi yöneticilerine bu isteğimizi karşıladıkları için çok teşekkür ederiz” dedi. Köyde yaşayanların eğitime çok önem verdiğini Ünlü, “Öğrenci velileri çok memnun kaldı. Zaten eğitime önem veren bir köy, olumlu bir tavır sergilediler. Hafta sonu müzik öğretmeni gelecek ve boş vakitlerinde öğrencilere gitar çalmayı öğretecek. Projenin diğer köylere de emsal teşkil etmesini umuyorum” dedi.