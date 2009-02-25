Batmanlı kadınlar kendilerini geliştirecek

Batman Valisi Recep Kızılcık, ''projeler sayesinde kadınlarımız her alanda kendilerini geliştirecektir'' dedi.



Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında Batman Valiliği ve Avrupa Birliği (AB) Projeler Koordinasyonu Ofisi'nce hazırlanan ''Kadın Danışma-Dayanışma Merkezi'' ve ''Genç Kızlara Meslek Edindirme Kursu'' projelerinin tanıtımı gerçekleştirildi.



Karşıyaka mahallesindeki Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) düzenlenen törende konuşan Vali Kızılcık, Batmanlı kadınların da en az erkekler kadar sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda hayata atılma haklarının bulunduğunu söyledi.



Batman'da kadınların istihdamına yönelik bir dizi projeler geliştirdiklerini kaydeden Vali Kızılcık, şöyle dedi:

''Bu projeler sayesinde yavaş yavaş emekleyerek yürümeyi öğrenen bebekler misali Batmanlı kadınları, genç kızları iş sahibi yapıp onları hayata daha güvenilir ve en önemlisi ekonomik özgürlüklerini kazanmış bir şekilde hazırlama gayretindeyiz.



Başbakanlık tarafından kabul edilen bu projeler sayesinde kadınlarımız her alanda kendilerini geliştirecek, öz güvenleri artacak, kendi işini öğrenip uygulayacak ve en önemlisi acındığı için değil meslek sahibi olduğu için değer kazanacak.''



Projelerin tanıtım törenine, Vali yardımcıları Osman Varol ve Yasemin Çetinkaya ile Milli Eğitim Müdürü Şerif Akboğa da katıldı.

