Batmanlı kadın çiftçi, Türkiye ikincisi olduğu projeyi hayata geçirdi

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA) - TARIM ve Orman Bakanlığı\'nca geçen yıl tarımda kadın istihdamının artırılması amacıyla düzenlenen proje yarışmasında Türkiye ikincisi olan ve ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan\'dan alan Batmanlı Lale Basut, projesini hayata geçirdi. Basut, \'Çıtır çileğim\' projesi kapsamında, Sason ilçesinde 5 dekar üzerindeki çileklerini kurulan güneş panelleriyle kurutup, cips olarak piyasaya sunacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı\'nca 2017 yılında düzenlenen \'Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı\' kapsamında Batmanlı Lale Basut, proje yarışmasında, \'Çıtır çileğim\' ile Türkiye ikincisi oldu. Sason ilçesi Kavaklı mezrasında yaşayan Basut, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan\'dan aldı. Projesini hayata geçiren Basut, 5 dekarlık arazi üzerinde yetiştirdiği çilekleri tarlada güneş panelleriyle kuruttu. Basut, kuruyan çilekleri cips olarak piyasaya sunacak. Projesini hayata geçirmeye başladığı için mutlu olduğunu dile getiren Lale Basut, \"Sason\'da çilek, sadece yaş olarak satılıyor. Projemin amacı, çileği kurutmak, il içinde ve dışında pazarlamasını yaparak aileme katkı sağlamaktır\" diye konuştu.

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