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Yaşam

Batmanlı iş adamından Trabzonspor'a 1,5 milyon liralık destek

Kulüp, Trabzonsporlu diğer iş adamlarını da dayanışmaya davet etti

24 Nisan 2018 21:48

Batmanlı iş adamı Metin Güneş'in, Trabzonspor Kulübü'ne 1,5 milyon liralık destek sağladığı açıklandı. Bordo-mavili kulüp, Güneş'e teşekkür ederken Trabzonsporlu diğer iş adamlarını da dayanışmaya davet etti.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Trabzonspor'u ekonomik olarak yeniden ayağa kaldırmak için başlatılan çalışmalara öncü ve örnek desteğin Batman'dan geldiği belirtildi.

Açıklamada, Trabzonspor taraftarı olan Güneş'in, kulübe 1,5 milyon liralık destek sağladığı ifade edilerek, iş adamının şu görüşlerine yer verildi:

"Yaptığımız desteğin Trabzonsporlu diğer iş adamlarını da yüreklendirmesini temenni ediyorum. Trabzonspor'u tutmanız için Trabzonlu olmanız gerekmiyor. Biz Trabzon'dan kilometrelerce uzakta, bordo-mavi sevgisiyle büyüdük. Çocukluğumuz, onun bize verdiği büyük gururla geçti. Bize imkansız diye bir şeyin olmadığını, İstanbul takımlarını dize getirerek ilk Trabzonspor gösterdi. Bu bir vefa borcudur benim için. Dilerim ki maddi gücü yeten her Trabzonspor taraftarı aynı hassasiyeti gösterir ve kulübümüzün içinden geçtiği ekonomik buhrandan en kısa sürede çıkması için ellerini taşın altına koyar."

Başkan Ağaoğlu'ndan teşekkür

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübe sağladığı mali katkı nedeniyle iş adamı Metin Güneş'e teşekkür etti.

Açıklamada, Ahmet Ağaoğlu'nun, "Bu hareketin Trabzonsporlu diğer iş adamlarına örnek olacağına inanıyorum. Her fırsatta Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu vurguluyoruz. Bu konuda kimsenin şüphesi yok, lakin bu büyüklüğün ispatına ihtiyaç duyulan bazı kriz dönemleri vardır ki işte biz böyle bir süreçten geçiyoruz. Yediden yetmişe, maddi olarak büyük küçük demeden, bu kulübün bir parçası olarak tüm camiamızı bu dayanışmaya davet ediyorum." görüşlerine yer verildi.

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