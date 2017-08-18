Batmanlı Hüseyin hayali Galatasaray Lisesi'ne yerleşti

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA) - BATMAN\'da, özel bir okulda eğitim gören ve girdiği TEOG sınavlarında bütün soruları doğru cevaplayan Hüseyin Baran Oktay, hayali Galatasaray lisesine girmeyi başardı. 3\'üncü sınıftan itibaren Galatasaray lisesine girmeyi hayal ettiğini söyleyen Hüseyin Baran Oktay, hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirtti. Batman\'da İMKB Belde Ortaokulunda eğitim görürken girdikleri TEOG ikinci sınavında bütün soruları doğru yanıtlayan aynı sınıftaki 10 öğrencinin ise, kentteki Fen ve Anadalu liselerine yerleştikleri öğrenildi.

Vergi Dairesi\'nde memur baba Mehmet ve ev hanımı Aysun Oktay\'ın büyük oğlu Hüseyin Baran Oktay, kendisi için okulun düzenlediği basın toplantısında konuştu. En büyük hayalinin yazılım mühendisi olmak olduğunu söyleyen Oktay, birinci sınıftan beri derslerinin hep iyi olduğunu, ama kafasında net bir lise olmadığını ifade ederek, \"Dayımın \'Galatasaray Lisesi\'nde eğitim alabilirsin\' fikrinden sonra 3\'üncü sınıftan bu yana Galatasaray Lisesi\'nin hayalini kurdum. Bu hayilimi gerçekleştirdim. Derslerimi hep derste dinledim. Daha sonra da evde düzenli tekrar yaptım. Kitap okumayı seviyorum. Ders çalışmanın dışında yüzme sporunu ve bilim kurgu filmlerini izlemeyi seviyorum. Şimdiki hayalim yazılım mühendisi olmak\"dedi.

BİRİNCİ SINAV SONRASI KALBİNDEN RAHATSIZLANDI

Anne Aysun Oktay ise, daha önce bankacı olduğunu, oğlu için işi bıraktığını belirterek, \"Şimdi iki çocuğum var. Hayatımı onların eğitimi için harcıyorum ve bundan da büyük mutluluk duyuyorum. Çocuklarıma baskı yapmadan, onları sıkmadan her şeyden önce kitap okumayı sevdirdim. Bebekken ayağımda sallayarak uyuturken bile kitap okuyordum. Başarılı olmasının temel nedeni kitap okuma alışkanlığının olması. Tabii anne ve baba olarak biz de çok kitap okuyoruz. Çocuklarımıza bu alışkanlığı aşıladık. Bu süreçte Baran\'ın öğretmeni Mehmet Şahin Sürgüt hocamızın ciddi desteklerini gördük. Baran\'ı hiç yalnız bırakmadı, kendi çocuğu gibi gördü. Baran, birinci TEOG sınavından sonra kalp rahatsızlığı geçirdi. 10 gün gibi bir süre hastanede yattı. Ona rağmen bu başarıyı göstermesi bizi mutlu etti\"dedi.

AYNI SINIFTAKİ 10 BİRİNCİ FEN VE ANADOLU LİSELERİNE YERLEŞTİ

Batman\'da, TEOG-2\'de aynı sınıftan 10 öğrencinin, okul genelinde ise 16 öğrencinin Türkiye 1\'incisi olduğu Batman İMKB Belde Ortaokulu öğrencileri, Fen ve Anadolu liselerine yerleşti. 495-461 puan aralığındaki başarılarıyla 16 öğrenci Fen Lisesi\'ne, 25 öğrenci ise Batman Anadolu Lisesi yerleşerek, bölgedeki birçok özel okulu geride bıraktı. Başarıları Türkiye gündemine oturan okulun 8\'inci sınıf öğretmeni Hamdullah Canpolat, \"Okulumuz büyük bir başarıya imza attı. 41 öğrencimiz Batman Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi\'ne yerleşti. Bu yerleştirmelerle öğrencilerimizin başarılarının tesadüfi olmadığı bir kez daha kanıtlandı. Bu öğrencilerimiz birçok özel eğitim kurumundan davet almasına rağmen Fen ve Anadolu lisesini tercih etti. Gururluyuz\" dedi.

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