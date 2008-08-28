Batmanlı çocukların deniz sevinci

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen ''Kardeşiz Projesi'' kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Kabatepe İzcilik Kampına katılan Batmanlı 250 izci hayatlarında ilk kez deniz gördü, balık tuttu ve dalış yaptı.



Türkiye İzcilik Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Zekeriya Bengier, ''Kardeşiz Projesi''nin Türkiye İzcilik Federasyonunun 2008 yılı çalışma takviminde çok önemli bir yer tuttuğunu söyledi.



Projedeki amaçlarının, ülkenin doğusunda ve batısındaki izcilerin kardeş olduklarını göstermek, dedelerinin düşmana karşı yan yana çarpıştığı Çanakkale'de birlikte yaşamayı öğretmek olduğunu belirten Bengier, şöyle konuştu:



''Çanakkale'deki etkinliklerde, Batman'dan gelen 250 izci dalış ve su sporları yaptı. Tekneyle denize açıldılar. Serdümenlik yaptılar ve kardeşliklerini bir kez daha burada perçinlediler. Hayatlarında deniz görmemiş çocuklar, burada gemi kullandılar. Düşünsenize etkinliğin güzelliğini.''



Küçük izcilerle 35 saatlik bir yolculuğun ardından Çanakkale'ye geldiklerini anlatan Batmanlı izci liderlerinden Abdi Uzuğ, Gelibolu'da çok değişik bir ortamla karşılaştıklarını bildirdi.



İzcilerden Devran Çelik de böyle bir organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, ''Doğayla bütünleşmek muhteşem bir şey. Denizi ilk kez görüyorum. Tüm faaliyetlerimiz deniz üzerine olduğu için anlatılmaz duygular yaşıyorum. Deniz kocaman bir şey, havuzda yüzüyorduk ama denizin zevki anlatılmaz. Tuzlu bir su. Zevkli bir şey'' dedi.