Batmanlı bebeğin ismi 'Ernesto Cheguevara Turgut' oldu

Batman’da 2 yıl önce evlenen Turğut çifti, Dünya Barış Günü’ne denk gelen 1 Eylül 2011 tarihinde doğan erkek çocuklarına, ’Ernesto Cheguevara’ adını verdi. DHA muhabiri Bayram Bulut'un haberine göre, Batman Nüfus Müdürlüğü’nden kimliği de çıkartılan Batmanlı Ernesto Cheguevara Turğut, bronşit, zature ve akciğer enfeksiyonu nedeniyle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne getirildi.

1 Eylül Dünya Barış Günü doğdu

İki günden beri hastanede uzman doktorların hastalığı ile ilgili araştırma yaptığı minik Ernesto’nun babası işsiz 25 yaşındaki Nihat Turğut, "Ernesto Che Guevara’nın tüm yaşamı ile ilgili kitapları okudum. Ona hayran kaldım. ’Özgürlük Savaşçısı’ diye bir kitabı var bende. Yaşam mücadelesi ve felsefesi beni çok etkiledi. Onu çok merak ediyordum. Evlenmeden önce bile eğer bir gün evlenir ve erkek çocuğum olursa adını Ernesto Che Guevara koyacağım diye düşünüyordum. Kısmet 2 yıl önce evlendim ve 2011 yılı Dünya Barış Günü’ne denk gelen 1 Eylül’de bir erkek çocuğum oldu. Adını da Ernesto Che Guevara koydum" dedi.

Yakın akrabalar önce karşı çıktı

Oğluna Ernesto Che Guevara adını vermesine yakınlarından bazılarının karşı çıktığını ancak daha sonra bunların da bu ismi kabul ettiğini anlatan baba Turğut, şunları söyledi:

"Yakın çevremden tepkiler oldu, şaşıranlar oldu. Ama pek sıkıntı yaşamadım. Bunlar da zamanla alışarak bu ismi kabul etti. Kimliğini çıkarmak için gittiğim Nüfus Müdürlüğü’nde de sıkıntı yaşamadım. Görevliler önce şaşırdı ama herhangi bir zorluk çıkarmadılar. Oğluma Ernesto Che Guevara ismini verdiğim için ben de eşim de çok mutluyuz."

Ernesto zature tedavisi gördü

Batman Fatih Mahallesi’nde oturan baba Turğut, Ernesto Che Guevara’nın rahatsızlanması üzerine Batman Özel Dünya Hastanesi’ne götürdüklerini belirterek, "Oğlum zature, bronşit ve akciğer enfeksiyonu tanısı ile Batman’da 15 gün tedavi gördü. İyileştiğini düşünüyoruz. Ama oradaki doktorlar hastalıklarının araştırılması için bizi Diyarbakır’a sevketti. 2 günden beri burdayız. Alınan kan örnekleri tahlil ediliyor, hastalıkların sebebi araştırılıyor" diye konuştu.

Ernosto'nun babası işsiz

Asıl mesleği tornacılık olmasına rağmen uzun süreden beri işsiz olan baba Nihat Turgut, sosyal güvencesinin de olmadığını ama ağabeyinin kendisinin primlerini yatırdığını anlatarak, "Mesleğim tornacı ama uzun süredir işsizim. Çalışacak iş bulamıyorum. Ağabeyim sigorta primlerini yatırıyor" dedi.