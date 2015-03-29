Batmanlı balıkçı tarihi para tuttu

Batman’da balıkçılık yapan 71 yaşındaki Sait Boz’un, balık avlamak için Batman Çayı’na attığı ağlara, balıklarla birlikte takılan kesenin içinden 1910 yılında basılmış 1000 marklık banknot çıktı. Balıkçı Boz, parayı satmak istediğini söyledi.

Batman merkeze bağlı Demirlipınar Köyü, Çayeli Mezrası’nda yaşayan 10 çocuk babası Sait Boz’un Batman Çayı’nda balık avladığı sırada, ağına balıklarla birlikte takılan küçük kesenin içinden 105 yıl öncesine ait ’Almanya- Berlin’ yazılı 1000 marklık banknot çıktı. Sait Boz, ağlara takılan kesenin içinde eski kağıt parçalarının arasında 1000 marklık banknotu bulunca şaşırdığını belirterek şunları söyledi:

"Yağmur sularının getirdiğine inandığım kesenin içinde yıpranmamış 1910 Almanya- Berlin yazılı 1000 mark Alman parasını görünce şaşırdım. Bu kesenin o dönem bu bölgeye gelen Alman askerleri tarafından bir yere saklandığını tahmin ediyorum. Bu mark şu anda tedavülden kalkmış durumda. Koleksiyonculara sesleniyorum. 105 yıl öncesinin Alman parasını almak isteyenlere uygun bir fiyatla satmayı düşünüyorum."