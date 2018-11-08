Batmanlı baba kainat şampiyonu, oğlu da 4'üncü oldu 

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)-

KUZEY Kıbrıs\'ta düzenlenen Vücut Geliştirme Kainat Şampiyonası\'na katılan Batmanlı Hasan Güler, kainat şampiyonu ve şampiyonlar şampiyonu olurken, oğlu Ahmet Necat Güler de gençler kategorisinde 4\'üncü oldu.

Kuzey Kıbrıs\'ın Magosa şehrinde 3-5 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılan Mr. Universe Kainat Şampiyonu ve Şampiyonlar Şampiyonu müsabakalarına katılan Batmanlı Hasan Güler, İtalya, Hindistan, ABD, Sırbistan, Ukrayna ve İsveç\'ten sporcuların da katıldığı yarışmada şampiyonlar şampiyonu oldu. Gençler kategorisinde ise Hasan Güler\'in oğlu Ahmet Necat Güler de, gençler kategorisinde 4\'üncülüğü elde etti.

Vücut geliştirme milli sporcusu baba Güler, kainat şampiyonu olmanın kendisini mutlu ettiğini, oğlunun da dereceye girmesinden gurur duyduğunu belirterek, \"Daha önce dünya 2\'inciliğim vardı. Fakat hedefim kainat şampiyonu ve şampiyonlar şampiyonu olmaktı. İddialı hazırlandığım bu müsabakalarda Overall kupası ile Pro Card\'ı almayı başardım. İki büyük ödülü almanın sevincini yaşıyoruz. Ayrıca gençler kategorisinde de oğlum Ahmet Necat, dördüncü oldu. Batman\'da 4 kupa ve madalyalarla gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz\" dedi.

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