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Batman'ın yükseklerine kar yağdı

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın yüksek kesimleri mevsimin ilk karı ile beyaza büründü

31 Aralık 2018 13:29

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın yüksek kesimleri mevsimin ilk karı ile beyaza büründü. 
Batman\'ın Beşiri ilçesindeki Raman Dağı\'na mevsimin ilk karı yağdı. Türkiye\'de ilk petrolün ulunduğu yer olarak bilenen Raman Dağı kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Raman Dağı bölgesinde sürücüler, yolların karlı olması nedeniyle lastiklerine zincir taktı. 
Raman Dağı\'nın yanı sıra Sason ilçesindeki 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı\'na da kar yağdı. Dağın eteklerinde bulunan 25 köy yolu kardan ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürerken, bölgede yaşayan çocuklar kar topu oynadı.

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