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Kültür-Sanat

Batman'in yazarı: Batman gerçek bir gay

Batman'in yazarlarından Grant Morrison, Playboy'a açıklama yaptı

03 Mayıs 2012 21:41

DC ve Marvel yayınevlerinden pek çok çizgiromanı basılan Morrison, “Gay’lik Batman’in içinde var” diye konuştu.

Comics Alliance internet sitesinde yer alan Playboy röpörtajında, gay'liği aşağılayıcı bir anlamda söylemediğini belirten Morrison, şunları söyledi: “Gay diyerek Batman’i aşağılamak niyetinde değilim, ama Batman gerçekten çok, çok gay. Bunu inkar etmenin bir anlamı yok. Hayali bir karakter olarak heteroseksüel olması amaçlanmış tabi. Ama konseptin temeline inince, gay olduğunu görüyorsunuz. Bence insanlar da bu yüzden (Batman’i) seviyorlar. Bütün kadınlar ondan hoşlanıyor, fetiş kıyafetler giyip çatıdan çatıya atlıyor ve onu yakalamaya çalışıyorlar. Ama onun umurunda olmuyor. Daha ziyade yaşlı adamla ve çocukla takılmayı tercih ediyor.”
 

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