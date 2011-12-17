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Yaşam

Batman'in karizması çizildi

e özgürlüğü bakımından sicili en ‘kötü’ ülkelerden Çin’de bu kez bir Amerikan yıldızı tartaklandı.

17 Aralık 2011 02:00

T24- İfade özgürlüğü bakımından sicili en ‘kötü’ ülkelerden Çin’de bu kez bir Amerikan yıldızı tartaklandı.



Hürriyet'in haberine göre, ‘Amerikan Sapığı’, ‘Batman’ gibi filmlerde başrol üstlenen Oscarlı aktör Christian Bale, Şangdong eyaletindeki Dongşiu köyünde, 15 aylık ev hapsi cezasını çeken aktivist Çen Guangçeng’e (40) destek ziyaretinde bulunmak istedi.


Ancak yanına CNN International televizyonundan bir ekibi de katan Bale, hiç beklemediği bir şekilde karşılandı. Zira güvenlik güçleri, hem Bale’in hem de televizyoncuların önünü kesti. Israr eden Bale, güvenlik güçlerince itilip kakıldı. Bu şok görüntüler dün CNN’de yayımlandı.


 

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