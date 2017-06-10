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Kültür-Sanat

Batman'i canlandıran efsane oyuncu Adam West hayatını kaybetti

Adam West, bir süredir lösemi ile mücadele ediyordu

10 Haziran 2017 21:49

Batman filmiyle gönüllere taht kuran Amerikalı aktör Adam West, yaşamını yitirdi. Ailesinin yaptığı açıklamaya göre "1928 doğumlu Adam West, eşinin, çocuklarının ve torunlarının yanı başında huzur içinde gözlerini yumdu." Adam West, bir süredir lösemi ile mücadele ediyordu. 

Adam West'in ailesi yaptığı duyuruda "Babamız kendisini her zaman parlak şövalye olarak görürdü ve hayranlarının hayatlarına olumlu bir etki bırakmayı amaçlardı. Her zaman kahramanımızdı ve öyle olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Adam West, 63 yıllık meslek hayatında Batman karakterine hayat vermesinin yanı sıra, kült animasyon dizileri Family Guy ve Simpsons'da da sesiyle yer aldı.

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