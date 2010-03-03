Batman’daki “Sex Shop” kapatıldı

T24 - Batman’da cinsel ürün satan bir iş yeri, tepkiler üzerine kapatıldı. “Sağlıklı cinsel yaşam için bize uğrayın” sloganıyla broşür bastırarak dağıtan ve Ziya Gökalp Mahallesinde cinsel ürün satışı yapan S.G, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.



Tepkilerin artması üzerine S.G, 2 gün açık tuttuğu iş yerini kapattı.



Mahalle muhtarı Masum Padir, söz konusu yerin kapatılmasını isteyen çok sayıda kişinin kendisine başvurduğunu anlattı.



Padir, iş yerinin doktor bürosu olarak kullanılmak üzere kiralandığını belirterek, “Faaliyete geçtikten sonra cinsel ürünlerin satışının yapıldığını öğrendik. Caddede bulunan esnaf ve vatandaşlar durumu öğrenince tepki gösterdi. Bu ahlakımıza ve toplum yapımıza uygun olmadığı için biz de gerekli uyarıları yaptık. Sonrasında da iş yeri sahipleri kapatıp gittiler” dedi.