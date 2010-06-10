Batman'daki kazıdan 11 kişinin kemikleri çıktı

T24 - Batman Valiliği, Gercüş ilçesine bağlı Yayladüzü köyünde dün (10 Haziran 2010) yapılan kazıda 11 kişiye ait kemikler bulunduğunu bildirdi.





Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya 1993 yılında katılan İdris Uçar ve Hüseyin Yeşil'in 1995 yılında Gercüş ilçesi Yayladüzü köyü Dereli Mahallesi kırsalında güvenlik kuvvetleriyle girdikleri çatışmada öldürülerek araziye gömüldüklerini ve akrabaları olduklarını iddia eden iki vatandaşın başvurusu bulunduğu belirtilerek, şöyle denildi:





''Müracaatı değerlendiren Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca anılan bölgede feth-i kabir işlemi yapılması talimatı verilmiştir. Bu kapsamda 9 Haziran 2010 tarihinde Gercüş Cumhuriyet Başsavcısının başkanlığında oluşturulan uzman ekip nezaretinde, belirtilen bölgede kazı işlemi gerçekleştirilmiştir. Kazıda, 11 değişik insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulunmuş ve bu kemiklerden patoloji uzmanı nezaretinde örnekler alınarak DNA testine tabi tutulması maksadıyla Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığınca Adli Tıp Kurumuna gönderilmiştir.''

