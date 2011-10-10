Batman'daki 300 metrelik çukur fay hattını ortaya çıkardı

T24 - Batman’da yol yapım çalışmaları sırasında ortaya çıkan çukurun, 300 metre deniliğinde ve kırık fay hattı olduğu tespit edildi. Ayrıca aynı çukurun yakınlarında 2 çukur daha olduğu açıklandı.







Esentepe eteğinde geçen hafta hava lojmanlarına giden yolda yapılan çalışma sırasında ortaya çıkan çukurun fay hattı kırığı olduğu ortaya çıktı. Batman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm üyesi ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yaşar Eren, Jeloji Bölüm Başkanı Doç.Dr. Tahir Nalbantçıoğlu, Yrd.Doç.Dr. Turgay Beyaz, Yrd.Doç.Dr. Salih Dinç. Yrd.Doç.Dr. Murat Ünsal, Jeoloji Yüksek Mühendisleri Şükra Aslan, Süleyman Polat ve Batman Belediye Fen İşleri Müdürü Hakan Zincir’den oluşan heyet, çukurda inceleme yaptı. Prof.Dr. Yaşar Eren ve Doç.Dr. Tahir Nalbantçıoğlu, bellerine bağladıkları halatlarla çukur içinde incelemelerde bulundu. Ön inceleme sonucu çukurun 300 metrelik bir kırık fay hattı olduğu belirtildi.



Çöküntüyü inceleyip fotoğraflayan Prof.Dr. Yaşar Eren, ön inceleme sonucunda jeolojik bir oluşumun söz konusu olduğunu belirterek, şöyle dedi:



"Ön değerlendirmemize göre, jeolojik bir oluşum söz konusu. En geniş yeri 3-4 metre olan çukurun 300 metreye yaklaşan derinliği bulunuyor. Çamur taşı ve kum taşı dediğimiz kayaçlar, onların içerisinde yoğun olarak kalsiyum karbonat mercekleri var. Su ve karbondioksitle zaman içerisinde eriyerek bu oluşuma neden oluyorlar. Bir hat üzerinde üç tane çöküntü tespit ettik. Buranın şansı ebatlarının çok fazla olmaması. Derinlemesine derin ama ebatları büyük değil."



Doç. Dr. Tahir Nalbantçıoğlu ise, üniversite ve kendi bölümü adına çok riskli olarak belirttiği çöküntünün durumunu araştırdıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Batman Üniversitesi Jeoloji Bölümü olarak mesai mefhumu tanımaksızın hafta sonunda çalışarak riskli durumu gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Bu çöküntünün boş bir alanda olması şans. Bu durum gösteriyor ki kentte ciddi zemin etüdü yapılması lazım."



Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yaşar Eren de fay hattı kırığının net görüldüğünü belirterek, "Bir hat üzerinde 3 çöküntü tespit ettik. Kırık fay hattı net şekilde görülüyor. Kırık zonda fay hattının kayaç, yer ve zemin yapısının incelenmesi gerekiyor. Mutlaka üç boyutlu görüntünün alınması lazım. Jeoloji mühendislerinin çalışmalarda etkin şekilde bulundurulmaları gerektiğine inanıyorum. Fay hattı kırığının net şekilde görüldüğü, kırık zonda ancak yerin röntgeni çekildikten sonra yolun buradan geçip geçmeyeceği kararı verilebilir" ifadelerini kullandı.