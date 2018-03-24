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Batman'da uzman çavuşun şehit olduğu operasyonda 2 PKK'lı öldürüldü (3)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN CENAZESI BATMAN'A UĞURLANDI Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bölgede devam eden operasyonda çıkan çatışmada yaralanan ve daha yakın olması nedeniyle tedavi için getirildiği Siirt Devlet Hastanesi'nd

24 Mart 2018 20:37

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN CENAZESI BATMAN\'A UĞURLANDI
Batman\'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında 2 PKK\'lı teröristin öldürüldüğü bölgede devam eden operasyonda çıkan çatışmada yaralanan ve daha yakın olması nedeniyle tedavi için getirildiği Siirt Devlet Hastanesi\'nde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin\'in cenazesi, tekbir ve salavatlar eşliğinde alınarak, morg girişinde bekletilen ambulansa konulduktan sonra karayolu ile Batman\'a gönderildi.
BATMAN VALİLİĞİ\'NDEN AÇIKLAMA
Bu arada Batman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"Batman İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 24.03.2018 Cumartesi günü Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında yürütülen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 (iki) bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, bir askerimiz ağır yaralanmıştır. Hastaneye kaldırılan yaralı kahraman askerimiz Uzm. J. III. Kad. Çvş. İbrahim Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit düşmüştür. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güveninin sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir\" denildi. 

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