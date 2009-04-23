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Yaşam

Batman'da uyuşturucu operasyonu

23 Nisan 2009 23:46

Batman Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen "Sarmaşık" kod adlı operasyon kapsamında yakalanan 15 kişinin sorgulamaları tamamlandı.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, örgüt faaliyeti içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapmak, nakletmek ve bulundurmak suçlamasıyla adli mercilere sevk edilen 15 kişi tutuklanarak Batman M-Tipi Ceza Evi'ne gönderildi.

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