Batman'da toplu sünnet skandalı

T24- Batman Valiliği ile TPAO tarafından Kozluk İlçesi'nde dar gelirli ailelerin çocukları toplu sünnet ettirildi. Kozluk Devlet Hastanesi'nde görevli acil tıp teknisyeni Hasan Demir, 1.5 yaşındaki M.Ç.'yi sünnet ederken, penisini fazla kesti. M.Ç., Diyarbakır’da tedavi altına alınırken, ailesi suç duyurusunda bulunup, dava açmak için hazırlığa başladı.



Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Mehmet Bozkurt, ilk kez böyle bir vaka ile karşılaştığını belirterek, “Ameliyat yapılıp normale dönmesi için 16-17 yaşını beklemesi lazım. Çocuk şu anda mikrop kapma riski ile karşı karşıya. Penisinin 3'te 2'si kesilmiş” dedi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Batman Valiliği ve TPAO Batman Bölge Müdürlüğü ile birlikte geçen Haziran ayında dar gelirli ailelere yönelik il genelinde yaklaşık 500 çocuğu sünnet ettirdi. Kozluk İlçe Devlet Hastanesi’nde yapılan toplu sünnete ilçede işsiz, 2 çocukları bulunan 28 yaşındaki Cuma Ç. ile eşi 24 yaşındaki Hatice Ç. da küçük oğulları M.Ç.'yi götürdü.

Kozluk Devlet Hastanesi’nde acil tıp teknisyeni Hasan Demir, 10 Haziran'da çocukları tek tek içeriye alıp, sünnet etti. İddiaya göre, diğer çocukların sünneti yaklaşık 10-15 dakika sürerken 5'inci sırada sünnete alınan M.Ç.’nin operasyonu 1 saati aşınca, dışarıda bekleyen annesi Hatice Ç. ile amcası Medeni Ç., durumdan şüphelendi.

Türkçe bilmeyen anne Hatice Ç., oğlunun durumundan endişe edip görevlilere sorduğunda kendilerine bir şey söylenmediğini anlatırken, şöyle dedi:

“Görevliler bize sürekli ‘çocuk bezi alın' diyarlardı. Sonradan bize ‘operasyon biraz uzun sürdü ama çocuğunuz sünnet oldu eve götürebilirsiniz’ dediler. Bu sırada hastaneye acil bir hasta gelince, ‘Bundan sonra sünnet yapmayacağız’ dediler. Bu sırada dışarıda sünnet olmayı bekleyen 15 kadar çocuk evlerine gönderildi. Ben de çocuğumu alıp eve götürdüm ama yüz ifadesi beni kuşkulandırıyordu. Bir süre sonra evde çocuğumun bezini açtığımda penisi yoktu, o bölge simsiyahtı. Hemen Kozluk Devlet Hastanesi'ne gittik. Bizi hemen Diyarbakır’a sevk ettiler. Bir de bizi ‘Çocuğa niye bez bağladınız. O yüzden olmuş diyerek’ azarladılar.”

“PENİSİN 3’TE 2’Sİ KESİLMİŞ”

Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Plastik ve Yanık Cerrahi Servisi’nde tedavi altına alınan Mevlüt Çetinkaya'nın yapılan muayenesinde penisinin sünnet sırasında 3’te 2’sinin kesildiği belirlendi. Plastik Cerrahi ve Yanık Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Mehmet Bozkurt, tedavinin sürdüğünü belirterek, ilk kez böyle bir vaka ile karşılaştığını söyledi. Prof.Dr. Bozkurt, “Daha öncede penisin kafasını yakıp veya kestiklerini görmüştüm. Ama ilk kez bu kadar ağır derecede bir vaka ile karşılaştık. Çocuk şu anda mesanesine takılan hortum ile tuvalet ihtiyacını karşılıyor. Ameliyat yapılıp normale dönmesi için 16-17 yaşını beklemesi lazım. Çocuk şu anda mikrop kapma riski ile karşı karşıyadır. Penisinin 3’te 2’si kesilmiş, sadece 3’te biri kalmış. Tedavisi sürüyor” dedi.

Oğlunun ihmal kurbanı olduğunu söyleyen baba Cuma Ç., sorumlular hakkında dava açacaklarını söyledi. Sünnet cihazının oğlunun operasyonu sırasında ısısının 1.5 yerine 60 dereceye çıkarıldığını öne süren baba Ç., şöyle dedi:

“Eşim Hatice ilçede sünnet kampanyasını olduğunu söyledi. Sünnetin de Devlet Hastanesi'nde yapılacağını öğrenince çocuğumuzu oraya götürdük. Sünnette 5'inci sırada M. vardı. Diğer çocuklar 15 dakika sünnet olurken, Mevlüt'ün sünneti tam 1.5 saat sürdü. Ben yoktum ama eşim ve ağabeyim Devlet hastanesindeydi. Olan bitenden haberimiz yoktu. M.'nin gittikçe fenalaştığını görünce onu hemen Diyarbakır'a kaldırdılar. Önce bize enfeksiyon kaptığını söylediler. Oysa sünnet sırasında cihaza aşırı elektrik verilmesi çocuğumun kusurlu olmasına yol açtılar. Durumu İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine ilettiğimizde ‘Para mı istiyorsunuz, çocuğunuzdur’ dediler. Neye uğradığımı şaşırdım. Bu ihmale kim neden olduysa hakkında davacıyız.”

3 BİN VAKADAN 1'İNDE OLDU

Sünneti yapan tiren Kozluk Devlet Hastanesi Acil Servis Teknisyeni Hasan Demir, hakkında kaymakamlığın açtığı soruşturma sürdürülüyor. Demir, soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde, “Yaklaşık 8 yıldır birçok toplu sünnetlerde görev aldım. 3 bine yakın sünnet gerçekleştirdim. Hiçbir ihmal söz konusu olmadı. İki teknisyen arkadaşımla birlikte müdahale ettik. O gün 5'inci vakayı sünnet ettik. İlk 4'ünde bir şey olmadı. Kanamayı önleyen Koter cihazındaki ısı nedeniyle böyle bir sorun oldu” dedi.

TAZMİNAT DAVASI AÇACAKLAR

Ç. ailesinin avukatı Orhan Acar, Kozluk Cumhuriyet Savcılığı’na İl Sağlık Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Konuyu Sağlık Bakanlığı'na da ilettiklerini belirten Acar, “Yoksul bir ailenin toplu sünnet şöleninde bu tür vakanın yaşanması bir skandaldır. Çocuğun doktoruyla yaptığımız görüşmede, penisinin eski haline getirilmesinin imkansız olduğunu söylediler. Çetinkaya ailesi çok yoksul. Çocuğun tedavisinin yapılası ve ailesine yüklü bir tazminatın verilmesini istiyoruz. Sorumlular hakkında dava açacağız. Amacımız toplu sünnetlerde benzer olayların yaşanmamsıdır. Küçük bir çocuğun hayatı karardı. Burada idarenin sorumsuzluğu söz konusu hiçbir mazeret kabul edilmeden bu ailenin talepleri yerine getirmeli ve sorumlular hakkında da gereken yapılmalıdır” dedi.