Batman'da tango yapmak yasak

T24 - Bir grup genç Batman’da tango kursuna başladı. Mustazaf-Der tehdit etti: Bu hayâsızlığı gözümüzde diken var gibi, görmezden gelemeyiz...





6 çifte tehdit yağıyor



Batman’da üç hafta önce açılan tango kursuna katılan çoğu memur 6 çifte tehdit yağdı. Çiftler, telefonla “Dansa gitmeyin” diye arandıklarını belirtirken, Mustazaf-Der’in Başkanı Abdurrahman Cens ‘tehdit-fetva’ karışımı açıklama yayınladı:





'Devlet yolladı' iması



“Tango, ahlaksızlığın en büyüğüdür. Batman’da tango kursu, irticayla mücadelenin parçasıdır. Bu hayâsızlığı gözümüzde diken varmış gibi görmezden gelemeyiz, boğazımızda kılçık var gibi bu edepsizliği yutkunamayız.”



Batman’da 3 hafta önce açılan tango kursuna katılanlara Mustazaf-Der’den fetvayla tehdit karışımı bildiri: “Tango irtica ile mücadelenin bir parçası, bu edepsizliği hazmedemeyiz”



Türkiye Dans Federasyonu, kadın intiharları ve bir dönem Hizbullah’ın merkez üssü olarak gündeme gelen Batman’da, üç hafta önce Batman Kültür ve Sanat Derneği desteği ile Latin dansları kursu açtı. Ancak yaşanan değişimaralarında eski Hizbullahçıların da bulunduğu İnsan Haklarını Koruma Gençlik Kültür ve Dayanışma Derneği’ni (Mustazaf- Der) kızdırdı. Dernek kurslara katılanlar için fetvayla tehdit karışımı bir bildiri yayımladı. Dernek internet sitelerinde yayınladıkları daha sonra yerel gazetelere gönderdikleri bildiride “Tango irtica ilemücadelenin bir parçası, bu edepsizliği yutkunamayız. Gözümüzde diken varmış gibi bu hayasızlığı görmezden gelemeyiz. Boğazımızda kılçık var gibi bu edepsizliği yutkunamayız, hazmedemeyiz” dedi.





‘Dansa gitmeyin’



Çoğu memur 6 çift, İl Kültür Müdürlüğü Salonu’nda cuma akşamları eğitmen Canan Coşkun ve Kemal Işık’tan tango, salsa, çaça ve rumba öğrenirken, gizli numaralardan aranıp dansa gitmemeleri yönünde tehdit mesajları aldıklarını iddia etti. Yapılan eleştirilerin çok ağır olduğunu belirten, Batman Kültür ve Sanat Derneği yöneticisi Yavuz Ekinci ise “Bulunduğumuz bölgede dans kültürü oluşmadığı için önyargı ile karşılaştık. Tehditvari açıklamalar yapıldı. Amacımız toplumu yozlaştırmak değil. İnsanların ihtiyacını karşılıyoruz. Her şeye rağmen kurslar devam edecek” dedi.





‘Tango ahlaksızlığın en büyüğü’



Mustazaf-Der Genel Başkanı Abdurrahman Cens, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Medeniyet kadın ve erkeklerin sarmaş dolaşması değildir! Böylesi tehlikeli medeniyet halkımızın kanıyla uyuşmaz. Tango dansı ahlaksızlığın en büyüğüdür. Namuslu bir insan hanımının başka erkeğin koynunda dans etmesine izin vermez. Bu haysiyetsizliktir. Batman’da tango kursu açılması bize göre irtica ile mücadelenin bir parçasıdır. Toplumu ahlaksızlaştırmak için bu tür faaliyetler yapılmaktadır. Yönetim kurulumuz kararıyla düşüncelerimizi açıkladık. Kimseye gözdağı vermek için bunları söylemedik.”







