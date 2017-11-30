Batman'da SYDV'den 107 bin 800 kişiye yardım

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA) - BATMAN\'da, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından, aralarında Suriyeli sığınmacıların da bulunduğu 107 bin 800 kişiye, nakdi, yakacak ve giyim olmak üzere toplam 72 milyon 289 bin 369 lira yardım yapıldığı belirtildi.

Bölgede işsizlik oranının yüksek olduğu iller arasında bulunan Batman\'da son bir yılda Valiliğe bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'ndan 107 bin 807 kişiye nakdi, yakacak ve yigim olmak üzere toplam 72 milyon 289 Bin 369 lira yardım yapıldığı belirtildi. Yapılan yardımdan 22 bin Suriyeli sığınmacının da yararlandığı ifade edildi. Kış mevsimiyle birlikte 22 bin 666 dar gelirliye de 750\'şer kilo Kütahya linyit kömürünün dağıtımına başlandı.

TÜİK\'in verilerine göre, Suriyeli ve çevre köylerle birlikte şehir merkezinde yarım milyon kişinin yaşadığı, kentte ortalama 100-150 kişinin vakfın yardımlarından yararlanmak için başvuruda bulunduğu belirtildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Beşir Aslan, yardımların büyük titizlikle ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını söyledi. Aslan, Batman\'da daha önce kurdukları çamaşırhanede yaşlı ve kimsesizlerin ev eşyalarının da yıkandığını belirterek, \"Kent merkezinin dört bir yanında tespit ettiğimiz dar gelirli ailelerin evlerine 5 kişilik yıkama ekibi her gün ulaşıyor. Yolluk, battaniye ve diğer giysileri görevliler tarafından yıkandıktan sonra tekrar adreslere teslim ediliyor. Son üç ayda 200\'e yakın dar gelirlilerin eşyaları \'Temiz eller, sağlıklı yaşam\' projesi kapsamında yıkandı. Yaşlılarımıza evde bakım hizmeti de veriyoruz. Şimdiye kadar 5 bin aileye yaklaşık bin 500 ton kömür dağıtımı yapıldı. Ay sonuna kadar 17 bin ton kömür 22 bin 666 aileye ulaştırılacak\"diye konuştu.

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