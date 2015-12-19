Batman'da sokağa çıkma yasağı protestosuna polis müdahalesi

Batman'da HDP ve DBP'lilerin sokağa çıkma yasaklarını protesto etmek için düzenleyeceği yürüyüşe polis, izinsiz olduğu gerekçesiyle izin vermedi. Yürümek isteyen gruba gaz bombası ve basınçlı suyla müdahale edildi. Şehre inen jandarma ekipleri de olaylar sırasında polise destek verdi.

Arif Arslan ve Reşat Yiğiz'in DHA'da yer alan haberine göre, Batman'da aralarında HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkan Sabri Özdemir'in de bulunduğu grup, bölgede sokağa çıkma yasaklarını protesto etmek için yürüyüş ve basın açıklaması yapmak istedi. Atatürk Bulvarı üzerinde toplanıp yürüyüşe geçmek isteyen gruba polis, yürüyüşün izinsiz olduğu gerekçesiyle izin vermedi. Polisin yanı sıra kente inen jandarma ekipleri de bölgede zırhlı araçlarla önlem aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Akın Şahan, Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve partililere, yürüyüşe izin verilmeyeceğini söyleyerek, basın açıklamasının yapılmasının ardından dağılmalarını istedi. Şahan, "Yaptığınız kanuna aykırı. Müracaatınızı yaparsınız, kanunun öngördüğü güzergahlarda yürürsünüz. Oturmanıza izin vermeyeceğiz, trafiği kapatamazsınız" dedi. HDP İl Başkanı Abdulbari Karaağaç, "Başvurmamız halinde hiçbir şey değişmiyor" dedi.

Polis ekipleri, Belediye Başkanlığı binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nın girişini zırhlı araçlarla kapattı. Polis aracından, "Basın açıklamasının ardından da dağılın. Seçilmişler siz de müdahale anında aradan çıkın" şeklinde anons yapıldı. HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran, toplananlara hitaben yaptığı kısa konuşmada, "Halkın iradesi bitirmeye çalışıldıkça biz de sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

Açıklamanın ardından protestocular Atatürk Bulvarı üzerinde yolu kapatacak şekilde oturma eylemine başladı. Polis aracından bu kez, "Basın açıklamasını yapın ve dağılın" anonsu yaptı. Anonslara rağmen protestocuların oturma eylemini sürdürmesi üzerine polis, gaz bombası ve basınçlı suyla müdahalede bulundu. Grup arasından da polise taş atılması üzerine olaylar çıktı. Olaylar nedeniyle bölgedeki esnaflar kepenklerini kapattı. Polisin müdahale ettiği göstericiler ara sokaklara kaçarken, önlem alan jandarma ekiplerinin de gaz bombası ile göstericilere müdahale ettiği görüldü. Bir süre yaşanan olaylar bazı göstericilerin gözaltına alınması ve ara sokaklara dağılması üzerine sona erdi.

Muş'ta da polis müdahalesi

Muş’ta da sokağa çıkma yasaklarına yönelik olarak gerçekleştirilen yürüyüşe polis mğdahale etti. Belediye Meydanı'nda toplanan Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, yaptıkları basın açıklamasıyla Cizre, Silopi, Nusaybin ve Sur'daki sokağa çıkma yasaklarını protesto etti.

Açıklamanın ardından yürümek isteyen gruba, polis ekipleri, yürüyüş yapmaları halinde müdahalede bulunulacağı uyarısında bulundu. Grubun uyarıyı dikkate almayarak yürümesi üzerine polis ekipleri, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Olayın ardından DBP İl Eş Başkanı Talip Işık ve HDP Merkez İlçe Başkanı Faruk Uygur'un da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.