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Batman'da silahlı saldırı BATMAN (A.A)

24 Kasım 2011 04:35

-Batman'da silahlı saldırı BATMAN (A.A) - 24.11.2011 - Batman Valiliği, Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan mevkisinde, bir firmaya ait petrol arama tesislerine yapılan saldırıda 3 kişinin öldüğünü, bir kişinin yaralandığını belirtti. Batman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saat 22.30 sıralarında Kozluk'un Bekirhan mevkisinde özel bir firmaya ait petrol arama tesislerine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendiği ifade edildi. Açıklamada, şu bilgiler verildi: ''Bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlendiği değerlendirilen saldırıda 3 firma çalışanı öldürülmüştür. Öldürülen vatandaşlarımızdan ikisi Mardin ve Diyarbakır nüfuslarına kayıtlı özel güvenik görevlisi, diğer vatandaşımız ise Batman nüfusuna kayıtlı şoför olarak çalışmakta olan firma elemanıdır. Bir firma elemanı da hafif şekilde yaralanmış, hayati tehlikesi bulunmamaktadır.'' Açıklamada olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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