Batman'da Şeyh Zilan anma etkinliğine 100 bin kişi katıldı

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze Köyü'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Şeyh Zilan'ı anma ve aş dökme etkinliğine, 3 gün içerisinde Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 100 bin kişi katıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra Karadeniz, İç Anadolu, Ege, Trakya, Marmara'dan binlerce ziyaretçinin geldiğini belirten Şeyh Selman Bağdu, "Gelenekselleştirilen anma etkinliğimizde bu yıl beklenilenin üzerinde katılım oldu.

Ev sahipliğini en iyi şekilde yaptığımıza inanıyorum. 3 gün süreyle uyumadık. Konuklarımızın güvenli bir şekilde ziyaretlerini yapmaları için 500'e yakın erkek ve kadın koruma görevlendirdik" dedi.

Toplam 250 aşçının görev yaptığı anma ve aş dökme etkinliğinde 500 kilo bulgur, 3.5 ton et, 1 ton güveç ile 250 kilo tulumba tatlısının konuklara ikram edildiğini ifade eden aşçı Hüseyin Sayın, kurdukları sofranın Doğu-Batı sofra kültürüyle oluştuğunu anlattı. Sayın, şöyle dedi: "Ziyarete konuk olan herkes, ziyaret yemeğini almadan ayrılmaz. Ziyaretin son gününde türbeye yakın sahada kurduğumuz ve adına Doğu-Batı sofrası dediğimiz yer sofrasında herkes ağırlanır. Ayrıca 10 bini aşkın çadırda kalanların yemek ihtiyacı da karşılanır."

Zilan Cemaati lideri Şeyh Halit Bağdu, 1954 yılında Batman'ın Beşiri ilçesi Örmegöze Köyü'nde vefat etmişti. Bağdu'nun mezarının bulunduğu türbe her yıl Mayıs ayında binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.