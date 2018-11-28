Batman'da şehit polis memuru Öztekin törenle uğurlandı (3)

BAKAN SOYLU, ŞEHİT KIZININ GÖZYAŞINI ELİYLE SİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit Birol Öztekin\'in cenaze töreni sonrası, şehidin çocukları Başak (19), Ramazan (17) ve Özgenur Öztekin (10) ile yakından ilgilenerek, onları teselli etmeye çalıştı. Bakan Soylu, tören sonrası Türk bayrağı ve şehit emanetlerinin bulunduğu kutuyu şehidin oğlu Ramazan Öztekin\'e verdi. Bakan Soylu, şehidin on yaşındaki kızı Özgenur\'un gözyaşlarını elleriyle silerken, Başak Öztekin\'i de teselli ettiği görüldü. Bakan Soylu, şehidin kızı Özgenur\'un gözyaşını silerken çekilen fotoğrafını ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Şehit polis memuru Birol Öztekin\'in babası Ali Öztekin\'in 2008 yılında, annesi Güler Öztekin\'in ise 2018 yılında vefat ettiği belirtildi.



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