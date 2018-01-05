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Batman'da roketatar ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

BATMAN, (DHA)- BATMAN İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Hasankeyf ilçesi kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda roketatar ve mühimmatı ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

05 Ocak 2018 20:47

BATMAN, (DHA)- BATMAN İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Hasankeyf ilçesi kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda roketatar ve mühimmatı ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıkmada, Hasankeyf ilçesi kırsalında dün PKK\'lı teröristlerinetkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak ve depo alanlarını tespit edilerek imha edilmesi amacıyla operasyon gerçekleştirildiği ve operasyonda teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen 3 ayrı sığınak tespit edildiği belirtilerek şöyle denildi:
\"Sığınaklar içerisinde yapılan incelemede, 1 adet RPG-7 roketatar, 5 adet anti tank RPG -7 roketatar mühimmatı, 5 adet sevk mühimmatı, 1 adet el bombası, 603 adet kaleşnikof mühimmatı, 322 adet 5,56 mm. fişek, 350 kg amonyum nitrat, 16 adet büyük boy pil, 1 adet orta boy pil, 21 adet küçük pil, 1 adet 4’lü pil bloğu, 1 adet 10 lu pil bloğu, 1 adet akü, 2 adet termal cihaz kablosu, 1 adet termal dürbün taşıma çantası, 1 adet hücum yeleği, 1 adet sırt çantası, 1 adet uyku tulumu ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile bulunan malzemelerden delil niteliğinde olanlar incelenmek üzere muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir.\"

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