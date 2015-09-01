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Batman'daki saldırıda ağır yaralanan komiser yardımcısı hayatını kaybetti

Batman'da polis aracına ateş açıldı

01 Eylül 2015 20:08

Batman'da PKK'lılar sivil polis ekibine ateş açtı. Saldırıda bir komiser ile bir polis yaralandı. Saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan komiser yardımcısı Burhan Gatfar şehit oldu.

Kentin, Hasankeyf yolu üzerinde bulunan Dolum Caddesi üzerinde görev yapan sivil polislerin bulunduğu otomobile  saat 15.45 sıralarında PKK'lıların otomatik silahlarla ateş açtı. Harekat halindeki otomobilde bulunan Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli komiser ile polis yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan polislerden ağır yaralanan komiser yardımcısı Burhan Gatfar, şehit oldu.
      
Elazığ nüfusuna kayıtlı 2 çocuk babası Burhan Gatfar'ın eşinin de komiser yardımcısı olduğu öğrenildi. Vali Azmi Çelik ve İl Emniyet Müdürü Necati Denizci de hastaneye geldi.

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