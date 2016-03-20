Batman'da kutlamalara polis müdahalesi; 2 çocuk yaralı

Birçok kentte yasaklandığı halde yapılmak istenen Newroz kutlamalarına polis müdahale etti. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da katıldığı Batman’daki Newroz kutlamalarında müdahale sırasında 2 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Polis ile Newroz’u kutlamak isteyenler arasında olaylar çıkarken 2 çocuğun da yaralandığı bildirildi. Biber gazı, tazyikli su ve plastik mermiyle müdahale devam ederken Demirtaş’ın parti binası önünde basın açıklaması yapacağı duyuruldu.

İstanbul'da 85 kişi Newroz kutlamaları dolayısıyla gözaltına alındı