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Yaşam

Batman'da molotoflu saldırı

12 Mayıs 2009 17:19

Batman'da bir alışveriş mağazasına dün gece molotof kokteylli saldırı yapıldı. Mağazanın camları kırılırken, güvenlik kamerasından saldırıyı 2 kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Batman Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir alışveriş merkezine dün saat 22.00 sıralarında molotof kokteylli saldırı yapıldı. Atılan molotof kokteyllerden biri patlayıp mağazanın camlarının kırılmasına neden oldu. Mağazayı kapatmak üzere olan görevliler, alevleri kısa sürede söndürdü.

Güvenlik güçleri yaptıkları araştırmada patlamamış bir molotof kokteyli de buldu. Polis, güvenlik kamerasında yaptığı incelemede saldırıyı 2 kişinin gerçekleştirdiğini tespit ederek, bunları yakalamak için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

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