Batman'da Kürtçe bir film yasaklandı

T24 - Bir kız çocuğunun tüm zorluklara rağmen gösterdiği eğitim başarısını anlatan ve yönetmenliğini Adem Uğur’un yaptığı "O kul - Hayal Bile Etme" filmi Batman’da valiliğin sansürüne takıldı. Öğrenci filmini valilik, bazı sahnelerin filmden çıkarılması şartıyla gösterilebileceğini bildirdi.





Fırat Haber Ajansı'nın haberine göre; okulların yaz tatiline girmesinden önce gösterime giren öğrenci filmi "O kul - Hayal Bile Etme" adlı filmin, Batman’da sansürlenerek gösterilmesine izin verildi. Batman Vali Yardımcısı Yasemin Çetinkaya ve Milli Eğitim Müdürü Şerif Akboğa’nın imzasıyla sinema salonlarına gönderilen yazıda şu uyarı yapıldı:

“Yönetmenliğini Adem Uğur’un yaptığı 95 dakikalık "O kul - Hayal Bile Etme" filminin inceleme ve değerlendirme komisyonuna izlenmiş olup, komisyonumuzun tutanaklarında belirtilen A, B, C, D maddelerinde belirtilen sahnelerin çıkarılması kaydıyla ilköğretim ikinci kademe ve orta öğretimin öğrencilerine gösterimi müdürlüğümüzce uygun görülmemektir.”

Filmin hiçbir yerde sansürlenmediğini hatırlatan sinema salonları işletmecileri ise valiliğin kararını keyfi ve anlamsız buldular. Ümit Çırak, Sema Sevim Taşdemir ve Ceren Karaoğlan’ın başrolünde oynadığı filmin öyküsü kısaca şöyle:

Bebeği kız doğdu diye bir babanın, kızını doğumunda öldürmeye kalkması akrabalarınca engellenir. Düzenli bir işi olmayan baba, eşinin tarlalarda çalışarak kazandığı parayla geçimini sağlamaktadır. Babasının katı kuralları ve sürekli dayakla sözde terbiye etmesi, çocuğun hayatını kâbusa çevirir. Okul çağına kadar ev hapsinde tutulan Ayşe, yaşadıkça farklı zorluklarla karşılaşır.