Batman'da köpek dövüştürenlere 5 bin 504 lira para cezası

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da, para karşılığında köpek dövüştürerek, bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 kişiye, toplam 5 bin 504 lira idari para cezası verildi.

Doğu Koruma ve Milli Parklar Batman Şube Müdürlüğü, İl Şube Müdürlüğü\'ne ulaşan şikayetlerde bazı kişilerin köpek dövüşü yaptırdığı ve bu görüntülerin sosyal medya hesabında paylaşıldığına dair ihbar alındığını açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:

\"Emniyet birimleri ile birlikte yapılan araştırma neticesinde ilgili şahısların kimlik ve adres bilgileri tespit edilmiştir. İlgili şahıslara 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 11\'inci Maddesi’nde yer alan hükme aykırı olarak \'Hayvanları başka hayvanlarla dövüştürmek\' fiilini işlediğinden, kişi başı 2 bin 752 Türk Lirası olmak üzere toplamda 5 bin 504 Türk Lirası idari para cezası kesilmiştir.\"