Batman'da kaza: 3'ü asker, 5 yaralı

BATMAN, (DHA) - BATMAN\'da otomobilin, zırhlı askeri araca çarpması sonucu, 3\'ü asker, 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Batman-Diyarbakır karayolunda meydana gledi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 06 BD 8960 plakalı otomobil, İl Jandarma Komutanlığı\'ndan çıkış yapan zırhlı araca çarptı. Kazada, uzman çavuşlar Mehmet Alıç (25) ile Hasan Ağaç (26), er Mahmut Özgür, sivil araçta bulunan Ferhat Bilik ile Bilal Bardakçı yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.