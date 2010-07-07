Batman'da karakola saldırı: 1 şehit

T24 - Terörsitlerce Batman'daki jandarma karakoluna düzenlenen saldırıda Jandarma Er Mustafa Tekgül şehit olurken, Bitlis'te arama faaliyetleri sırasında çıkan çatışmada 3 asker yaralanırken, 1 terörsit öldürüldü. Batman ve Bitlis'teki çatışmaların ardından bölgede operasyonları sürdüğü bildirildi.



Batman'ın Gercüş ilçesindeki Vergili Jandarma Karakolu'na düzenlenen saldırıda bir er şehit oldu, biri teğmen üç asker de yaralandı.



Dün gece (6 Temmuz 2010) saat 20:50 sıralarında bir grup terörist, Zolatepe mevkinde yapımı devam eden Vergili Köyü Jandarma Karakolu'na uzun namlulu silahlarla saldırdı.



Saldırıda, Jandarma Er Mustafa Tekgül (Yozgat/Sorgun) şehit oldu; Jandarma Teğmen Talat Güçlüer, Jandarma Er Erdal Akar (Bitlis/Mutki) ve Jandarma Er Sinan Özdemir yaralandı.



Yaralı askerler Diyarbakır Asker Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Valilikten yapılan açıklamada, yaralıların durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken operasyonlar sürüyor.





Bitlis'te çatışma





Bu arada Bitlis'in Güroymak ilçesinde güvenlik güçlerine saldırıda bulunan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, 1 terörist öldü, 1 terörist yaralandı. Çatışmada 3 asker de yaralanırken bölgedeki operasyonlar sürüyor.



Bugün öğlen saatlerinde Güroymak İlçesi Kaleli Köyü kırsalında arama tarama faaliyeti yürüten askeri birlik bir grup, PKK'lı teröristin taciz ateşi ile karşılaştı.



PKK'lıların açtığı ateşte 3 asker yaralandı. Askerlerin başlattığı operasyonun ardından çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 terörist öld. 1 terörist yaralı olarak silahıyla birlikte ele geçirildi.



Yaralı askerler, Tatvan Asker Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgeye özel birlikler sevkedildiği belirtildi.



Operasyona korucularla birlikte helikopterler de havadan destek veriyor. Yaralı askerlerin sağlık durumunun da iyi olduğu bildirildi.





