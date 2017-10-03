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Batman'da kaçırılan 1 kişi, polisin operasyonuyla kurtarıldı

BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, oto galericilik yapan ve dün silahlı bir grup tarafından kaçırılan H

03 Ekim 2017 16:57

BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da, oto galericilik yapan ve dün silahlı bir grup tarafından kaçırılan H.G., polisin düzenlediği operasyon ile kurtarıldı. Kaçırılma olayı ile ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Batman Valiliği bir kişinin silah zoruyla kaçırıldığı ihbarının alınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bu kişinin kiralık araçla kaçırıldığı ve olay yerinde yapılan incelemelerde boş kovan ve bu kişinin kaçırılırken ayağından siyah renkli spor ayakkabı bulunduğu belirtildi. Valilik açıklamasında şöyle denildi:
\"Cinayet Büro Amirliği görevlilerimizin yapmış oldukları çok yönlü ve kapsamlı araştırmalarda kaçırılan şahsın rehin tutulduğu kiralık ev tespit edilmiş ve evden \'Beni Kurtarın\' sesinin de duyulması üzerine eve yapılan operasyonda kaçırılan şahıs ile şahsı silah zoruyla kaçırdıkları tespit edilen S.Ç., Y.T. ve yaşı küçük bir şahıs ile evin önünde gözcülük yapan S.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bahse konu evde yapılan aramada buzdolabı içerisine zulalanmış vaziyette 1 adet tabanca ve 1 adet kurusıkı, gözcülük yapan S.K. isimli şahsın üst aramasında ise 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ile 27 adet fişek ele geçirilmiştir. Yakalanarak gözaltına alınan 4 şahıs İl Emniyet Müdürlüğümüzde tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecektir.\"

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