Batman’da ishal uyarısı

Batman Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Baş, "Kentte ishal vakalarında artış var" dedi.



Dr. Baş, yaptığı açıklamada, Batman Devlet Hastanesi ile özel hastanelerin poliklinik defterlerinde yapılan incelemelerde birçok hastaya ishal teşhisi konulduğunun tespit edildiğini söyledi.



Bu konuda gereken önlemin alındığını anlatan Dr. Baş, şunları söyledi:



"Kentte son zamanlarda ishal vakalarında artış var. Özellikle çiğ köfte, yıkanmadan sofraya konulan sebze ve meyveler ile açıkta satılan gıdalar ishali tetiklemektedir. Hastanelerde yapılan incelemede birçok hastaya ishal teşhisi konulması üzerine gereken önlemleri aldık. Vatandaşlara özellikle açıkta satılan gıdalardan uzak durmalarını ve çiğ köfte yememelerini tavsiye ediyoruz."



(AA)

