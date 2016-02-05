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Yaşam

"İbadete siyaset karıştırma" tartışması: İmama tepki gösterip cuma namazını terk ettiler

İmam, cuma namazı öncesinde şehit polis ve askerler için cemaatten dua istemişti

05 Şubat 2016 17:41

Batman Merkez Güneş Camii'ndeki cuma namazı olaylı geçti. Cemaatin çoğu, imamın ibadethaneye siyaset karıştırdığını söyleyerek namazı kılmadan camiyi terk etti.

Cihan Haber Ajansı'nda (CHA) yer alan habere göre; imam, cuma namazı öncesinde şehit polis ve askerler için cemaatten dua istedi. Cemaatten bazıları, imama tepki göstererek camiyi terk etti. Camiye siyaset sokulduğunu öne süren şahıslar, diğer kişiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Olay, camideki bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Cemaatin bir kısmının terk ettiği camide kalanlarla cuma namazı kılındı.

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