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Yaşam

Batman'da hücreevi operasyonunda yaralanan polis şehit oldu

Operasyonda, bir şüpheli polislerce öldürüldü

27 Kasım 2018 22:38

Batman'da bir eve düzenlenen operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada yaralanan polis şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince saldırı hazırlığında olduğu belirlenen terör şüphelisinin yakalanması için Hilal Mahallesi'nde bir adrese operasyon yapıldı. 

Operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada, 1 ateş açan kişi öldürüldü. Ağır yaralanan 1 polis memuru kaldırıldığı özel bir hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Adreste yapılan aramada tabanca ile 2 el bombası ele geçirildi.

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