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Yaşam

Batman’da hırsızlık çetesi çökertildi

18 Ocak 2010 15:14

Batman'da polisin düzenlediği operasyonda, çeşitli semtlerde birçok evde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 27 kişi gözaltına alındı.

Batman’da son bir ayda birçok evin soyulması üzerine operasyon başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, 12'si kadın 27 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları tamamlanan şüpheliler, polis tarafından Batman Adliyesi'ne götürülürken, basın mensuplarına sözlü sataşmada bulundu. Polis, zorluk çıkaran şüphelileri güçlükle sakinleştirdi.
Diğer taraftan, evlerden çalınan malzemeler ise polis tarafından sahiplerine teslim edildi.

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