Batman'da HDP'nin anons aracına dipçikli saldırı

Batman'da HDP'nin anons aracının önünü kesen silahlı iki kişi, camlarını kırdıkları aracın şoförünü silah dipçikleriyle yaraladı.

Dihaber'in haberine göre Batman’da Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) anons aracına İpragaz Mahallesi civarında 2 kişi silahla aracın camlarını kırdı, dipçikle de şoförün elmacık kemiğine vurarak yüzünü kanlar içinde bıraktı.

Anons aracı şoförü Celal İlgen, saldırıyı şu şekilde anlattı: “Araçla Çağlayan lastiğin yanından İpragaz Mahallesi'ne doğru gidiyordum. Ara sokakta 23 plakalı beyaz bir araç önümü kesti. Araçtan inen 2 saldırgan önce bana hakaret etti. Ardından silah çıkarıp aracın camını kırıp dipçik ve yumruklarla bana saldırdı. Silahı bana doğrulttular, ben de o esnada bir hamleyle olay yerinden uzaklaştım. Eğer araçla olay yerinden ayrılmasaydım, saldırganlar beni silahla vuracaklardı. Saldırının olduğu yeri mobese kameraları tam net olarak görüyor”

"Bu sıradan bir saldırı değil"

Saldırıya ilişkin konuşan HDP İl Eşbaşkanı İkram İrgi, "Bu sıradan bir saldırı değildir. AKP, Türkiye ve Batman’da kaybetmeye başladığını bildiği için HDP’ye saldırıyor. Bu saldırıyı kınıyoruz. Bu saatten sonra olayın failleri ortaya çıkarılmazsa AKP, emniyet ve valilik sorumludur. Bu olayın failleri derhal ortaya çıkarılsın. Bu saatten sonra olabilecek saldırı ve provokasyonların sorumlusu AKP, vali ve emniyettir. Ya bunların önü alınır ya da sorumlusu onlardır” dedi.

Suç duyurusunda bulundular

Saldırıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Silahla aracın camlarını kıran ve dipçikle şoför Celal İlgen’i yaralayan saldırganlar hakkında İlgen bireysel olarak, HDP İl Eşbaşkanı İkram İrgi ise partisi adına Batman Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.