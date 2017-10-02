Batman'da gözde ürün; fıstıkçılık

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın Beşiri İlçesi\'ne bağlı Yenipınar Köyü\'nde dönümlerce alana ekilen fıstık, köylülerin umudu oldu. 50 ton fıstık rekoltesinin beklendiğini belirten üreticiler, \"Keşke yıllar öncesinde fıstıkçılığa yönelseydik. Kilosunu tarlada 36 liraya satıyoruz\" dedi.

Batman Ovası\'nda fıstık üretimi yaygınlaşırken, diğer taraftan üreticisinin yüzünü güldürüyor. Son yıllarda dönümlerce araziye fıstık ekimi yapan Yenipınar Köyü\'nde oturanlar fıstık hasadından umutlu. Geçen yıla göre fıstık üretiminde rekoltede artış olduğunu belirten üreticilerden Muharrem Başçı, \"50 dönümlük fıstık tarlam var. 30 dönümünü verimli. Bu yıl 3-4 ton arasında fıstık bekliyoruz. Köyde kurulan fıstık temizleme makinesi sayesinde fıstıkların kabuğu sökülüyor. Fıstık, temizlenip kurutuluyor\" dedi.

TARLADA 36, PİYASADA 56 LİRA

Gaziantep ve Siirt’ten gelen fıstık tüccarlarına ürünün kilosunu tarlada 36 liradan sattıklarını belirten fıstık üreticisi Adil Özalp, şöyle dediB

\"Sadece Yenipınar’da bu yıl üreticinin beklediği rekolte 50 ton civarındadır. Köyümüzdeki fıstığın kaliteli olması tüccarı da buraya yönlendiriyor. Şu anda tarlada fıstığı kilosunu 35-36 liradan satıyoruz. Bu rakam önümüzdeki günlerde artabilir. Daha önce köyde kimse fıstıkçılığa yönelmemişti. Şimdi herkes fıstıkçılığa yöneldi. Tarlada kurduğum fıstık temizleme makinesinde diğer üreticilerin de fıstığını temizliyoruz.\"

Batman piyasasında fıstığın kilosu 56 liradan satılıyor.

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