Batman'da gözaltına alınan HDP'li Aslan serbest bırakıldı

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Ankara'ya gitmek üzere geldiği Batman Havalimanı'nda öğle saatlerinde gözaltına alındı.
HDP'li Aslan'ın Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "Örgüt üyesi olma" ve "Örgüt propagandası yapma" iddialarıyla açılan dava kapsamında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.
Adliyeye getirilen Aslan, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde verdiği ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.