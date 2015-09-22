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Batman'da gözaltına alınan 83 kişiden 26'sı tutuklandı

Tutuklananlar arasında, 3 belediye başkanı da bulunuyor

22 Eylül 2015 02:21

Batman'ın Sason ilçesi kırsalında devam eden operasyon alanına girdikleri gerekçesiyle 18 Eylül günü gözaltına alınan, aralarında Batman Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Akel'in de bulunduğu 26 kişi tutuklandı. DHA'nın haberine göre, diğer Eş Başkan Sabri Özdemir ise "adli kontrol" kararı ile serbest bırakıldı.

Batman'ın Sason İlçesi'ne bağlı Kelhasan Köyü Kilim Mezrası'nda PKK’ya yönelik operasyon düzenleneceği gerekçesiyle özel güvenlik bölgesi ilan edilen alana girmek isteyen Batman Belediye Eş Başkanları Sabri Özdemir ve Gülistan Akel ile birlikte 83 kişi, Jandarma ekipleri tarafından cumartesi günü gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 83 kişiden 56'sı, ifadeleri alındıktan sonra dün sabah serbest bırakılırken, savcılığa çıkarılan 27 kişi, tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi mahkemede bugün akşam saatlerine kadar ifade verdi. Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Akel, Beşiri İlçe Belediye Başkanı Mustafa Öztürk, İkiköprü Belde Belediye Başkanı Osman Karabulut, DBP İl Başkanı Mehmet Candemir ve HDP İl Başkanı Rojda Sürücü'nün de aralarında bulunduğu 26 kişi, akşam saatlerinde tutuklandı.

 

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