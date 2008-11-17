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Yaşam

Batman'da Girişimci Kadınlar Derneği kuruldu

Son yıllarda değişik iş kollarında kendini gösteren Batmanlı girişimci kadınların bir araya gelerek kurdukları Batman Girişimci Kadınlar Derneği'nin açılış

17 Kasım 2008 02:00

Son yıllarda değişik iş kollarında kendini gösteren Batmanlı girişimci kadınların bir araya gelerek kurdukları Batman Girişimci Kadınlar Derneği'nin açılışını Vali Recep Kızılcık yaptı.

Son yıllarda değişik iş kollarında kendini gösteren Batmanlı girişimci kadınların bir araya gelerek kurdukları Batman Girişimci Kadınlar Derneği'nin açılışını Vali Recep Kızılcık yaptı.

Meydan Mahallesi PTT Müdürlüğü yanında açılan Batman Girişimci kadınlar derneğinin açılışını yapan Vali Recep Kızılcık burada yaptığı konuşmada “Batman'da böylesi STK'ların açılışını yapmaktan gurur duyuyorum’’ dedi.

Bu derneklerin, emin adımlarla gelişen Batmanın önemli kare taşlarından biri olduğunu belirten Vali Recep Kızılcık; “Kadınların pozitif ayrımcılığa tabi tutulması yönündeki görüşleri hep destekledim. Kadınsız bir toplum gelişemez. Geçmişteki ihmaller düzeltilerek kadınlarla birlikte ülkemizi ve Batmanımızı en iyi yerlere taşıyacağız. Büyük bir kararlılık ve gayret gösterilerek Batmanlı girişimci kadınları bu dernek çatısı altında toplayanlara teşekkür ediyorum” dedi.

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