T24 LogoT24 Logo
Gündem

Batman'da eski belediye başkanı ile 26 kişi tutuklandı

7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde 'ikna komisyonları'nda yer alarak vatandaşlara baskı uyguladıkları iddiasıyla 39 kişi gözaltına alınmıştı

24 Eylül 2016 00:31

Batman'ın Sason İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde 'ikna komisyonları'nda yer alarak vatandaşlara baskı uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 39 kişiden 26'sı tutuklandı.

Batman Sason Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde kurulduğu belirtilen 'İkna komisyonları'nda yer alarak vatandaşlara baskı uyguladıkları iiddiasıyla Batman merkez, Sason ve Kozluk ilçeleri ile Şırnak'ın Cizre İlçesi'ni kapsayan sorşturma başlattı. Soruşturma kapsamında aralarında Batman eski Belediye Başkanı Nejdet Atalay'ın da bulunduğu 39 kişi, 3 gün önce gözaltına alındı.

Bugün akşam saatlerinde Sason Adliyesi'ne sevk edilen 39 kişiden, aralarında Atalay ve DBP Batman il eş başkanı Mehmet Candemir ile Kozluk ve Sason DBP ilçe eş başkanlarnın da bulunduğu 26 kişi tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ETİKETLER

batmanikna komisyonubatmantutuklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24