Batman'da eski belediye başkanı ile 26 kişi tutuklandı

Batman'ın Sason İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde 'ikna komisyonları'nda yer alarak vatandaşlara baskı uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 39 kişiden 26'sı tutuklandı.

Batman Sason Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde kurulduğu belirtilen 'İkna komisyonları'nda yer alarak vatandaşlara baskı uyguladıkları iiddiasıyla Batman merkez, Sason ve Kozluk ilçeleri ile Şırnak'ın Cizre İlçesi'ni kapsayan sorşturma başlattı. Soruşturma kapsamında aralarında Batman eski Belediye Başkanı Nejdet Atalay'ın da bulunduğu 39 kişi, 3 gün önce gözaltına alındı.



Bugün akşam saatlerinde Sason Adliyesi'ne sevk edilen 39 kişiden, aralarında Atalay ve DBP Batman il eş başkanı Mehmet Candemir ile Kozluk ve Sason DBP ilçe eş başkanlarnın da bulunduğu 26 kişi tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.