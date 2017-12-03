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Batman'da engellilere 50 tekerlekli sandalye dağıtıldı

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedeniyle kentte faaliyet yürüten engelli derneklerinin temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelerek ihtiyaç sahibi 50 bedensel engelliye tekerlekli sandalye hediye etti

03 Aralık 2017 17:12

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedeniyle kentte faaliyet yürüten engelli derneklerinin temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelerek ihtiyaç sahibi 50 bedensel engelliye tekerlekli sandalye hediye etti.
Batman Belediyesi\'nce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli dernekleri üyeleri, aileleri ve temsilcileri kahvaltıda ağırlandı. TPAO\'ya ait Kristal Park\'ta verilen kahvaltıya, Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan yardımcıları Hacı Murat Şahin, Sabri Aydin ve engeliller katıldı. Tekerlekli sandalye ihtiyacı olan 50 kişiye 10\'ü akülü, 10\'u pediotrik, 30 ise, çocuk statüsünde olan engelli tekerlekli sandalye dağıtıldı. Tekerlekli sandelye dağıtımında ailelerin çocuklarını kucakta getirmesi dikkat çekti. Programda konuşan Vali Deniz, \'3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nün sadece bir gün olmadığına dikkat çekti. Vali Deniz, “Önemli olan toplumun her kesiminden bilinç, farkındanlık oluşturmak. Sizlerin huzurlu, mutlu olması toplumun mutlu olması demektir. Hepimizin bir empati kurması gerekir, bir birimizle yer değiştirmek zorunluluğumuz var. Sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz\" dedi.    
Akülü tekerlekli sandalye almanın sevincini yaşayan 13 yaşındaki Yusuf Aydın\'annesi Raifa Aydın ise, çocuğunun doğuştan hasta olduğu için iyileşmesi için neredeyse Türkiye\'de götürmediğikleri hastane kalmadığını söyledi. Aydın, “Özelikle akülü sandalye hediye eden Batman Belediyesi\'ne teşekkür ediyorum. Ben ve Yusuf çok mutlu olduk. Artık onu kucağımızda değil akülü sandalye ile taşıyabileceğiz\" dedi.

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