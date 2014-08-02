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Batman'da cinnet dehşeti; 8 kişi öldü

Batman'ın Kozluk ilçesi Örensu Köyü'nde cinnet getirdiği belirtilen bir kişinin pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açması sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti

02 Ağustos 2014 23:53

Batman'ın Kozluk İlçesi Öğrensu Köyü'nde cinnet getirdiği belirtilen bir çoban köy meydanında pompalı tüfekle ateş ederek 8 kişiyi öldürdü.

Kozluk'un Öğrensu Köyü'nde çobanlık yaptığı belirtilen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi akşam saatlerinde köy meydanında pompalı tüfekle köylülerin üzerine ateş açtı. Açılan ateşte ilk bilgilere göre 2'si kadın 7 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralılarında bunduğu belirtilirken, köye ambulanslar ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 

Yaralı bir kişi hayatını kaybetti

 

Batman'ın Kozluk İlçesi Öğrensu Köyü'nde çoban olduğu belirtilen kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu ölenlerin sayısı 8 oldu. Saldırıda 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İlk bilgilere göre saldırganın akşam saatlerinde hayvanlarını sağanların üzerine pompalı tüfek ve tabanca ile ateş ettiği belirlendi. Olayda mermilerin isabet ettiği 3'ü kadın 8 kişi öldü. Saldırıda yaralanan kişinin de Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

 

 

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