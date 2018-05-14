Batman'da çileği sağanak vurdu

Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA) - BATMAN\'ın Sason ilçesinde, son günlerde etkili olan sağanak, çilek bahçelerindeki ürünlerin çürümesine neden oldu. 5 yıldır çilek üreticiliği yapan Kadir Erdem, 1,5 ton çileğinin bahçede kaldığını söyledi.

Batman\'ın Sason ilçesindeki çilek üreticileri, son yağışlar nedeniyle ürününü bahçeden toplayamadı. Sason ilçesine bağlı Demetevler Mahallesindeki çilek üreticilerinden Ahmet, Ramazan ve Şuayip Kaplan, dönümlerce alandaki çileklerin yarısını sağanak nedeniyle toplayamadıklarını belirtti. 18 dönümlük çilek bahçesinde yaklaşık 2 ton çileğin yağış nedeniyle tarlada kaldığını belirten Ramazan Kaplan, \"Son bir haftadır bölgede etkili olan yağış, çilek hasadı döneminde hesaplarımızı alt üst etti. Çilek bahçemde zarar 20 bin lirayı buluyor. Çilek, yağışı gördüğü zaman hemen çürüyor. Bahçelerimiz açık olduğu için yağışa da önlem alamadık. Bahçede kilosunu 4 liradan sattığımız çilek, bu yıl hesaplarımızı bozdu\" dedi.

ÜRÜN BAHÇEDE KALDI

5 yıldır çilek üreticiliği yapan Kadir Erdem, 6 dönümlük çilek bahçesinde 1,5 ton çileğin bahçede kaldığını ifade etti. 10 kişilik ailesinin geçimini çilekten sağladığını söyleyen Erdem, \"Bu yıl bölgedeki yağışlar çilek hasadını olumsuz etkiledi. Bölge illerinin çilek ihtiyacını karşılıyoruz. Elazığ, Diyarbakır, Muş ve Bitlis\'e kadar çilek gönderiyoruz. Ancak son yağışlar üretimi olumsuz yönde etkiledi. Yaklaşık 1,5 ton çileğim bahçede kaldı. Yağmurun olumsuz etkilediği çileği ayıklamak zorunda kalıyoruz. Çünkü yağmur gören çilek, diğer ürünü de bozuyor. Hasar tespit çalışmalarının yapılmasını istiyoruz.\"



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