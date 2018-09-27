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Batman'da çağrı merkezinin tavanı çöktü: 6 yaralı

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı Batman Park AVM içerisinde bulunan çağrı merkezine ait asma tavan, henüz bilinmeyen nedenle çöktü

27 Eylül 2018 00:57

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı Batman Park AVM içerisinde bulunan çağrı merkezine ait asma tavan, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sırasında içeride bulunan çalışanlardan 2\'si ağır 6 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Merkez Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı Batman Park AVM içerisinde bulunan çağrı merkezinde meydana geldi. Çağrı merkezinin alçıpanlı asma tavanı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sırasında içeride bulanan 6 çalışan, yaralandı. Yaralılar, bitişik işyerlerindeki çalışanlar tarafından çıkarılarak, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Bölge Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 4 kişinin durumunun ise iyi olduğu belirtildi.
Polis, tavanı çöken işyerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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